Нацист Корчинский: «Польша демонстративно бьёт Украину, чтобы избежать ударов Москвы по Жешуву»
Нападками на Украину Польша посылает сигнал Москве о нежелании вступать в военную конфронтацию с Россией.
Об этом в эфире своего видеоблога заявил объявленный РФ в розыск за участие в войне на стороне ичкерийцев украинский нацист Дмитрий Корчинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«Сейчас московиты готовят удар по Жешуву, важному польскому хабу, через который западное оружие проходит в Украину. Это серьезно рассматривается сейчас московитским генштабом, Путиным – и всерьез воспринимают западные разведки. Это сценарий наиболее вероятный», – сказал Корчинский.
При этом он назвал европейские страны, особенно приграничные, «тылом Украины», а потому Москва считает, что имеет полное право бить по всем украинским тылам.
По его словам, в России надеются на то, что НАТО не станет отвечать, наоборот, запросит переговоры с Москвой, которая согласится не бить по Польше в обмен на прекращение поставок киевскому режиму.
«Именно этим объясняется то, что поляки демонстрируют Москве, что они могут быть ей полезны, что они на деле могут бить в спину Украине.
Конечно, поляки боятся Москву и понимают, что Украине надо давать возможность получать европейское оружие: если Украина падет, то за ней очень быстро падет и Польша. Но, с другой стороны, они не хотят ударов от Москвы, поэтому московитов надо переубеждать: смотрите, Польша способна не допустить Украину в НАТО и ЕС, Польша постоянно конфликтует с Украиной, пожалуйста, не бейте», – заявил Корчинский.
English version :: Читать на английском Нацист Корчинский: «Польша демонстративно бьёт Украину, чтобы избежать ударов Москвы по Жешуву»
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: