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Нападками на Украину Польша посылает сигнал Москве о нежелании вступать в военную конфронтацию с Россией.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил объявленный РФ в розыск за участие в войне на стороне ичкерийцев украинский нацист Дмитрий Корчинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас московиты готовят удар по Жешуву, важному польскому хабу, через который западное оружие проходит в Украину. Это серьезно рассматривается сейчас московитским генштабом, Путиным – и всерьез воспринимают западные разведки. Это сценарий наиболее вероятный», – сказал Корчинский.

При этом он назвал европейские страны, особенно приграничные, «тылом Украины», а потому Москва считает, что имеет полное право бить по всем украинским тылам.

По его словам, в России надеются на то, что НАТО не станет отвечать, наоборот, запросит переговоры с Москвой, которая согласится не бить по Польше в обмен на прекращение поставок киевскому режиму.