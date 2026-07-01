Нацист Корчинский: «Польша демонстративно бьёт Украину, чтобы избежать ударов Москвы по Жешуву»

Игорь Шкапа.  
01.07.2026 17:53
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Конфликт, Кризис, Общество, Политика, Польша, Россия, Украина


Нападками на Украину Польша посылает сигнал Москве о нежелании вступать в военную конфронтацию с Россией.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил объявленный РФ в розыск за участие в войне на стороне ичкерийцев украинский нацист Дмитрий Корчинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Нападками на Украину Польша посылает сигнал Москве о нежелании вступать в военную конфронтацию с...

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«Сейчас московиты готовят удар по Жешуву, важному польскому хабу, через который западное оружие проходит в Украину. Это серьезно рассматривается сейчас московитским генштабом, Путиным – и всерьез воспринимают западные разведки. Это сценарий наиболее вероятный», – сказал Корчинский.

При этом он назвал европейские страны, особенно приграничные, «тылом Украины», а потому Москва считает, что имеет полное право бить по всем украинским тылам.

По его словам, в России надеются на то, что НАТО не станет отвечать, наоборот, запросит переговоры с Москвой, которая согласится не бить по Польше в обмен на прекращение поставок киевскому режиму.

«Именно этим объясняется то, что поляки демонстрируют Москве, что они могут быть ей полезны, что они на деле могут бить в спину Украине.

Конечно, поляки боятся Москву и понимают, что Украине надо давать возможность получать европейское оружие: если Украина падет, то за ней очень быстро падет и Польша. Но, с другой стороны, они не хотят ударов от Москвы, поэтому московитов надо переубеждать: смотрите, Польша способна не допустить Украину в НАТО и ЕС, Польша постоянно конфликтует с Украиной, пожалуйста, не бейте», – заявил Корчинский.

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English version :: Читать на английском Нацист Корчинский: «Польша демонстративно бьёт Украину, чтобы избежать ударов Москвы по Жешуву»

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