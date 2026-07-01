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Поляки и Венгры продолжают жить мечтами о включении в состав своих государств украинских территорий.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил объявленный РФ в розыск за участие в войне на стороне ичкерийцев украинский нацист Дмитрий Корчинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наши соседи, с одной стороны панически боятся Московию – поляки, венгры – а с другой, они все-таки всегда надеются, что если Московия уничтожит Украину, то, возможно, не пойдет дальше, и тогда можно будет реализовать свою мечту. Мечту венгров о венгерском Закарпатье и мечты поляков о Галичине и Западной Волыни», – рассуждал нацист.

При этом он оговорился, что якобы хорошо относится к польскому и венгерскому народам.