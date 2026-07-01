Нацист Корчинский: Править Польшей и Венгрией будут украинцы

Игорь Шкапа.  
01.07.2026 20:22
  (Мск) , Киев
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Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Поляки и Венгры продолжают жить мечтами о включении в состав своих государств украинских территорий.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил объявленный РФ в розыск за участие в войне на стороне ичкерийцев украинский нацист Дмитрий Корчинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Поляки и Венгры продолжают жить мечтами о включении в состав своих государств украинских территорий....

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«Наши соседи, с одной стороны панически боятся Московию – поляки, венгры – а с другой, они все-таки всегда надеются, что если Московия уничтожит Украину, то, возможно, не пойдет дальше, и тогда можно будет реализовать свою мечту. Мечту венгров о венгерском Закарпатье и мечты поляков о Галичине и Западной Волыни», – рассуждал нацист.

При этом он оговорился, что якобы хорошо относится к польскому и венгерскому народам.

«Но обоим этим народам катастрофически не везет с политической элитой, с властью. Это значит, что политической элитой и властью у них все-таки должны быть украинцы. И так обязательно когда-нибудь будет. Это же очевидно, что мы может обустроить Польшу и Венгрию лучше, чем они сами, и сможем, скажем, облагодетельствовать эти народы лучше, чем их нынешнее руководство», – трепался Корчинский.

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English version :: Читать на английском Нацист Корчинский: Править Польшей и Венгрией будут украинцы

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