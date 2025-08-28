«Надо было подписывать Стамбул» – в ВСУ жалуются, что западное оружие уже не спасёт

Вадим Москаленко.  
28.08.2025 20:49
  (Мск) , Киев
Просмотров: 335
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Уже никакое западное оружие не поможет ВСУ изменить ситуацию на фронте.

Об этом на канале «Politeka» заявил списанный из ВСУ снайпер Константин Прошинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Уже никакое западное оружие не поможет ВСУ изменить ситуацию на фронте. Об этом на...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Наверное, в Стамбуле в 2022 году надо было что-то подписать.

Но тогда была надежда на более лучшие условия продолжения войны, на наших партнеров. Тогда мы на фронте очень сильно ждали реальной помощи. Чтобы не 100 тысяч снарядов, которые израсходуются максимум за 10 дней, а в том числе тяжёлое вооружение на фронте, дальнобойные ракеты и многое-многое другое.

В 22-м нас было гораздо больше, мы были менее уставшими, более мотивированными», – сказал Прошинский.

«Сейчас даже если дадут что-то, в серьёзных объёмах и серьёзное вооружение, то уже не та ситуация. Меньше людей на фронте, многие были списаны за это время.

Ситуация у нас сложная, недокомплекты по бригадам, уставшие люди, смены нет, то есть тяжело», – добавил он.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить