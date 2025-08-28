Уже никакое западное оружие не поможет ВСУ изменить ситуацию на фронте.

Об этом на канале «Politeka» заявил списанный из ВСУ снайпер Константин Прошинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Наверное, в Стамбуле в 2022 году надо было что-то подписать.

Но тогда была надежда на более лучшие условия продолжения войны, на наших партнеров. Тогда мы на фронте очень сильно ждали реальной помощи. Чтобы не 100 тысяч снарядов, которые израсходуются максимум за 10 дней, а в том числе тяжёлое вооружение на фронте, дальнобойные ракеты и многое-многое другое.

В 22-м нас было гораздо больше, мы были менее уставшими, более мотивированными», – сказал Прошинский.