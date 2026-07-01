Наступление на Киев дело времени – укро-полковник

Игорь Шкапа.  
01.07.2026 17:29
  (Мск) , Киев
Просмотров: 656
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Новое российское наступление на украинскую столицу вполне вероятно, но не в ближайшее время.

Об этом в беседе с журналистской Людмилой Немырей заявил обозреватель украинской военно-пропаганадистской группы «Информационное сопротивление» полковник Константин Машовец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Новое российское наступление на украинскую столицу вполне вероятно, но не в ближайшее время. Об...

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«Я не исключаю возможность, что кремлевский режим может планировать некое наступление на Киев. Но пока не отмечается значительной перегруппировки войск или выделение даже части сил и средств из состава группировки, действующей на территории Украины, или развертывание на территории Беларуси или в направлении Новгород-Северск, Чернигов», – сказал Машовец.

По его словам, наступлению на Киев должен предшествовать целый ряд мероприятий, основным из которых является оперативное развертывание войск, но пока этого не наблюдается.

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