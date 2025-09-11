Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

«Коррумпированный режим Тбилиси, не имеющий легитимности» предал США, которые хотели разместить в Грузии свою военную базу.

Об этом сенатор-республиканец Джо Уилсон заявил в Хельсинской комиссии, деятельность которой признана нежелательной в России, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Это предательство традиционных союзников страны, включая США, чье военное присутствие так ценят по всему миру. Грузинские войска были безоговорочно настроены защищать себя и американские войска, интересы свободы и демократии. Это подрывает добросовестную поддержку со стороны США, которые десятилетиями вкладывали значительные средства, чтобы помочь республике Грузия построить свободное, процветающее, демократическое государство для своих граждан», – возмутился Уилсон.

По его мнению, Грузия «быстро становится похожей на Белоруссию и Россию», которым она помогает обходить западные санкции.