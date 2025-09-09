В том, как ЕС формирует политику безопасности на Украине, мнение России совершенно лишнее.

Об этом на заседании Европарламента заявила глава дипведомства ЕС Кая Каллас, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Путин не делал секрета из того, что Украина – это только начало. Путин хочет восстановить советскую сферу влияния России до 1991 года, но Запад един в предоставлении гарантий безопасности Украине. Сейчас на столе «коалиции желающих» лежат серьёзные обязательства», – трепалась эстонка.

«Вот, почему на следующий день после встречи «коалиции желающих» на прошлой неделе Путин пригрозил нападением на любое присутствие Запада на местах, включая миротворцев.

Это серьёзная эскалация со стороны России, и напрямую подрывает европейскую безопасность. Россия не имеет права голоса в том, как мы защищаемся!», – вещала Каллас.