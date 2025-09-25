«Не проживёт и двух недель» – «Тигра» Трампа предложили отправить на передовую

Вадим Москаленко.  
25.09.2025 19:42
  (Мск) , Киев
Просмотров: 145
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Дональд Трамп и многие другие западные политики не осознают реального положения дел на фронте.

Об этом на канале «Deep Dive» заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Дональд Трамп и многие другие западные политики не осознают реального положения дел на фронте....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Для тех, кто считает Россию бумажным тигром, а таких, похоже, сейчас немало, я думаю, мы должны направить их в Киев. Одеть в форму, посадить на грузовик, и отправить на передовую.

Но в нынешних реалиях даже не ясно, доберутся ли они до передовой. Потому что этот бумажный тигр сейчас разрывает страну на части», – сказал Миршаймер.

«Украинцам очень трудно перебросить войска с тыла на передовую. Но даже если они туда доберутся, и останутся живы в течение пары недель, они смогут сказать нам, продолжают ли они считать русских бумажных тигром.

Я думаю, они чётко скажут, что это не так, и что украинцы в очень отчаянном положении, и вынуждены иметь дело с этим вооружённым до зубов катком, который надвигается на них», – добавил он.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить