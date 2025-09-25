«Не проживёт и двух недель» – «Тигра» Трампа предложили отправить на передовую

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Дональд Трамп и многие другие западные политики не осознают реального положения дел на фронте.

Об этом на канале «Deep Dive» заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Для тех, кто считает Россию бумажным тигром, а таких, похоже, сейчас немало, я думаю, мы должны направить их в Киев. Одеть в форму, посадить на грузовик, и отправить на передовую. Но в нынешних реалиях даже не ясно, доберутся ли они до передовой. Потому что этот бумажный тигр сейчас разрывает страну на части», – сказал Миршаймер.