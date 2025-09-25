«Не проживёт и двух недель» – «Тигра» Трампа предложили отправить на передовую
Дональд Трамп и многие другие западные политики не осознают реального положения дел на фронте.
Об этом на канале «Deep Dive» заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Для тех, кто считает Россию бумажным тигром, а таких, похоже, сейчас немало, я думаю, мы должны направить их в Киев. Одеть в форму, посадить на грузовик, и отправить на передовую.
Но в нынешних реалиях даже не ясно, доберутся ли они до передовой. Потому что этот бумажный тигр сейчас разрывает страну на части», – сказал Миршаймер.
«Украинцам очень трудно перебросить войска с тыла на передовую. Но даже если они туда доберутся, и останутся живы в течение пары недель, они смогут сказать нам, продолжают ли они считать русских бумажных тигром.
Я думаю, они чётко скажут, что это не так, и что украинцы в очень отчаянном положении, и вынуждены иметь дело с этим вооружённым до зубов катком, который надвигается на них», – добавил он.
