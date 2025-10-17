«Никаких антироссийских мотивов – простая политическая грызня» – укро-эксперт о сносе мэра Труханова

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Отстранение от кресла мэра Одессы и обвинения в адрес Геннадия Труханова – это часть внутриполитической грызни офиса Зеленского за электорат на будущих выборах.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил украинский политический эксперт Николай Давидюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Идёт калькуляция избирательных округов больших жирных городов – Киева, Николаева, Одессы, где есть нелояльные мэры, которые даже готовы делиться коррупцией, должностями, но не готовы в конце поделиться электоратом в президентскую кампанию. И сейчас у таких мэров будут проблемы, у части они уже есть. Потому что когда начнутся выборы, они могут играть за себя. А это недопустимо. С другой стороны, и хорошо, что СБУ нашла тот паспорт [якобы российский у Труханова], опять же, докажут – правдивый, не правдивый? …А может, выкатили фальшивый, чтобы иметь возможность отступить? Сказать потом, что фальшивый, потому что мэр уже согласился с нами работать», – рассуждал он.