«Никаких антироссийских мотивов – простая политическая грызня» – укро-эксперт о сносе мэра Труханова
Отстранение от кресла мэра Одессы и обвинения в адрес Геннадия Труханова – это часть внутриполитической грызни офиса Зеленского за электорат на будущих выборах.
Об этом в эфире «Радио НВ» заявил украинский политический эксперт Николай Давидюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Идёт калькуляция избирательных округов больших жирных городов – Киева, Николаева, Одессы, где есть нелояльные мэры, которые даже готовы делиться коррупцией, должностями, но не готовы в конце поделиться электоратом в президентскую кампанию.
И сейчас у таких мэров будут проблемы, у части они уже есть. Потому что когда начнутся выборы, они могут играть за себя. А это недопустимо.
С другой стороны, и хорошо, что СБУ нашла тот паспорт [якобы российский у Труханова], опять же, докажут – правдивый, не правдивый?
…А может, выкатили фальшивый, чтобы иметь возможность отступить? Сказать потом, что фальшивый, потому что мэр уже согласился с нами работать», – рассуждал он.
«Может, идут торги, и этот фальшивый паспорт – это «Томагавки», и его просто запугивают. Говорят, смотри, можем выкатить и настоящий паспорт, ты же знаешь, что есть настоящий, мы пока что показали фальшивку», – рассуждал укро-эксперт.
«Стопроцентно этот не антироссийские мотивы, это внутриполитические мотивы по захвату себе Южной Пальмиры» , – заверил Давидюк.
