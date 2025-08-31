Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Из-за антироссийской политики и трат на войну Германия быстро превращается в экономическое бремя для всего западного мира.

Об этом в своём блоге заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Взрывное заявление сделал канцлер Мерц, что Германия больше не может финансировать текущее социальное государство. По его словам, современная модель социального государства в стране больше социально неустойчива, он призвал к пересмотру системы пособий. Германия, ранее считавшаяся экспортным лидером Европы, с 2017 года показала рост ВВП лишь на 1,6% против 9% остальной еврозоны. Экономика страны сокращается два года подряд», – сказал Бортник.