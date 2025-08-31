Нищие бюргеры никому не нужны: русофобия превратила Германию в экономическое бремя для Запада

Вадим Москаленко.  
31.08.2025 17:22
  (Мск) , Киев
Просмотров: 650
 
Из-за антироссийской политики и трат на войну Германия быстро превращается в экономическое бремя для всего западного мира.

Об этом в своём блоге заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Взрывное заявление сделал канцлер Мерц, что Германия больше не может финансировать текущее социальное государство. По его словам, современная модель социального государства в стране больше социально неустойчива, он призвал к пересмотру системы пособий.

Германия, ранее считавшаяся экспортным лидером Европы, с 2017 года показала рост ВВП лишь на 1,6% против 9% остальной еврозоны. Экономика страны сокращается два года подряд», – сказал Бортник.

«Германия, которая была экономическим локомотивом Европы, постепенно превращается в экономическое бремя для Европы из-за потери доступа к российским энергоносителям и рынку.

Также из-за технологического проигрыша развивающимся экономикам других стран. Поэтому двигатель Европы барахлит и может сломаться в любой момент.

Конечно, немецкая оппозиция сразу подняла вопрос Украины, на которую тратятся десятки миллиардов евро, а Мерц хочет отказать своим согражданам в социальной поддержке. Это усиливает внутренний политический кризис и раскол в Германии», – подытожил он.

