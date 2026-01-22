Новороссия мечтает стать винодельческим регионом – а пока наращивает производство зерновых

Херсонская и Запорожская области третий год живут без воды для полива.

Вместо овощей и фруктов в регионах выращивают пшеницу, рассчитывая вернуться к традиционным культурам после окончания СВО и восстановления Каховского водохранилища как главного водоема для орошения, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

18 миллиардов кубометров воды Каховского водохранилища хватало и на питьевое водоснабжение, и на полив сельхозугодий. В Херсонской области 450 тыс. га было под искусственным орошением и еще 40 тыс. га – под капельным. В Запорожской области под полив попадали почти 100 тыс. га. Теперь на этих землях выращивают пшеницу и отправляют на экспорт через порты Крыма.

«Крым является хорошим хабом для экспорта зерновой продукции Запорожской области. У нас есть свой порт, но его отгрузка невелика, поэтому она идет через Севастополь. Запорожская область планирует развивать производство овощей и фруктов, и логистическая цепочка будет устраиваться по трассе «Новороссия». Но пока есть проблемы с отсутствием полива, с ликвидацией системы орошения, которая у нас активно работала», — пояснил врио министра АПК Запорожской области Геннадий Подшивалов.

Сейчас Запорожская область производит молочную и мясную продукцию, которая уже представлена на крымских прилавках. В Донецк отправляется продукция Мелитопольского хлебокомбината. Как только будет восстановлена оросительная система, в области вернутся к овощеводству и реализации еще советского проекта по строительству оросительных каналов в Приазовье, чтобы развивать виноградарство и садоводство на 120 тыс. га. Этот проект был одобрен президентом РФ как перспективный для развития всего региона.

«Планы по развитию связаны с наполнением Каховского водохранилища, а для этого нужно прекращение боевых действий, восстановить дамбу и начать накопление воды. Когда эти два вопроса будут решены, все остальные проблемы тоже решатся: привести в порядок каналы, которые где-то отремонтировать надо, где-то разминировать. По разминированию работы ведутся со стороны Крыма в сторону Днепра», — уточнил замминистра АПК Херсонской области Игорь Григорьев.

По его словам, с водой на Херсонщине выращивали 2 млн тонн овощей в год, сейчас — всего 136 тыс. тонн. Бурить скважины и делать пруды-накопители, как в Крыму, на Херсонщине пока не торопятся, но знают, где взять воду, не дожидаясь наполнения Каховского водоема.

«В Голопристанском районе есть оборудованная точка забора воды из Днепра. После окончания всех наших мероприятий можно оперативно проложить трубопровод и подать воду в оросительную систему Краснознаменского канала. Так мы сможем запитать и восстановить овощные поля в Голой Пристани, Цюрупинском и Скадовском районах. Пусть не на 100%, но на 50% сможем восстановить производство овощей», — отметил Григорьев.

Пока же внутренний рынок живёт за счёт подсобных хозяйств. Херсонские фермеры вывозят свой урожай в Крым на склады, где морковку, картошку и лук чистят, фасуют и распространяют по торговым сетям той же Херсонской области. Перерабатывать зерно тоже негде — мукомольные предприятия находятся в 15-километровой прифронтовой зоне.

ЛНР идёт по пути развития животноводства и потихоньку восстанавливает пашню. В оборот введено около 500 тыс. га, и не просто введено, а верифицировано для участия во всех федеральных программах поддержки сельского хозяйства.

«Сегодня запущены в реализацию инвестиционные проекты, которые в ближайшие 2–3 года позволят увеличить поголовье стада и объёмы производства молочной продукции на 80%, запущены три завода по переработке подсолнечника. В ближайшие два сезона будем весь урожай перерабатывать внутри республики и продавать уже готовую продукцию. С этого года заходим в федеральные сети», — подчеркнул министр сельского хозяйства и продовольствия ЛНР Евгений Сорокин.

До июля этого года в ЛНР принимают документы на перерегистрацию прав на землю в российском правовом поле и постановку на кадастровый учёт. После этого брошенные собственниками земли перейдут в государственную собственность.