Новым президентом Сербии станет «маленький прозападный Вучич» – но не «Пашинян» – прогноз

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В сербском политикуме ещё есть люди куда более пророссийские, чем Александр Вучич, но место президента страны пока им не светит.

Об этом в эфире радио «КП» заявил политолог-балканист Олег Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Он прокомментировал заявление президента Сербии Александра Вучича об отставке через несколько недель и предстоящих выборах.

«Если будет большинство голосов у его партии, то он сможет продлить свою работу как премьер-министр Сербии. Но по закону Сербия, с одной стороны, парламентско-президентская республика, но всю полноту власти всё-таки там имел президент. Как Вучич будет работать в качестве премьер-министра – момент интересный, но в любом случае, президент будет другим, и очевидно, что сильно полномочия президента не будут урезаны. Президент Сербии в любом случае будет более прозападный человек, чем Вучич. Просто давайте скажем честно: более пророссийских там вообще нет, либо очень мало, есть, конечно, пара-тройка фамилий, но, очевидно, президентом им не стать. И в этой ситуации новый президент Сербии будет хуже для России, чем Вучич», – сказал Бондаренко.

«Будет ли он такой, как Пашинян?» – уточнил ведущий Иван Панкин.

«Нет, конечно, он не будет таким же, как Пашинян. Потому что Пашинян прошёл свой путь, и это был его личный путь протеста. Новый президент – это будет не то чтобы марионетка, но если у Вучича получится так, как он затеял, то это будет какой-то маленький вариант Вучича. Но более прозападный, менее громкий, менее известный, менее заметный», – считает эксперт.

Читайте также: Вучич это «Пашинян в другую сторону»

Читайте также: Москва пригласила на Парад Победы смещённого Вучичем популярного сербского политика