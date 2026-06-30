Новым президентом Сербии станет «маленький прозападный Вучич» – но не «Пашинян» – прогноз

Максим Столяров.  
30.06.2026 11:14
  (Мск) , Москва
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Балканы, Дзен, Политика, Россия, Сербия


В сербском политикуме ещё есть люди куда более пророссийские, чем Александр Вучич, но место президента страны пока им не светит.

Об этом в эфире радио «КП» заявил политолог-балканист Олег Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В сербском политикуме ещё есть люди куда более пророссийские, чем Александр Вучич, но место...

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Он прокомментировал заявление президента Сербии Александра Вучича об отставке через несколько недель и предстоящих выборах.

«Если будет большинство голосов у его партии, то он сможет продлить свою работу как премьер-министр Сербии. Но по закону Сербия, с одной стороны, парламентско-президентская республика, но всю полноту власти всё-таки там имел президент. Как Вучич будет работать в качестве премьер-министра – момент интересный, но в любом случае, президент будет другим, и очевидно, что сильно полномочия президента не будут урезаны.

Президент Сербии в любом случае будет более прозападный человек, чем Вучич. Просто давайте скажем честно: более пророссийских там вообще нет, либо очень мало, есть, конечно, пара-тройка фамилий, но, очевидно, президентом им не стать. И в этой ситуации новый президент Сербии будет хуже для России, чем Вучич», – сказал Бондаренко.

«Будет ли он такой, как Пашинян?» – уточнил ведущий Иван Панкин.

«Нет, конечно, он не будет таким же, как Пашинян. Потому что Пашинян прошёл свой путь, и это был его личный путь протеста. Новый президент – это будет не то чтобы марионетка, но если у Вучича получится так, как он затеял, то это будет какой-то маленький вариант Вучича. Но более прозападный, менее громкий, менее известный, менее заметный», – считает эксперт.

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