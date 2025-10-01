Офицер ВСУ: Очень боюсь – русские правы, и у Буданова действительно готовят рейд в Польшу

Вадим Москаленко.  
01.10.2025 19:59
  (Мск) , Киев
Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Россия, Украина


Операции украинских спецслужб «под чужим флагом», как правило, оборачиваются провалом… Если не сейчас, то потом всё становится явным, и всё равно приходится краснеть и выдумывать сказки.

Об этом на канале «Politeka» заявил экс-участник карательной операции против ЛДНР, офицер ВСУ запаса Евгений Бекренев («Арти Грин»), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Он прокомментировал сообщение СВР РФ о том, что Украина готовит провокацию в Польше с забросом «российско-белорусской» ДРГ из воюющих на стороне ВСУ террористов «Легиона Свободы» и «Полка Калиновского» для имитации атак на объекты критической инфраструктуры.

«Риторика Москвы понятна. Операций под чужим флагом в истории было немало. К сожалению, меня сильно не удивит, если подобные операции в ведомстве Буданова кто-то разрабатывает. Но надеюсь на политический разум, чтобы ничего подобного не допустить. В том, что есть горячие головы с такими идеями, я не сомневаюсь…

Обычно всё, что затевают наши спецслужбы из каких-то гадостей, оно всё равно вылазит, и потом всем неудобно, все краснеют, бледнеют и рассказывают сказки», – сказал «Грин».

Он напомнил «анекдотичную» историю с судьёй Николаем Чаусом и с «Вагнергейтом».

«Слава Богу, что он сорвался. Не дай Бог, эта операция бы пошла по плану… но в каком-то месте отошла от плана, в виду слишком большой авантюрности этого плана. Нашим спецслужбам ничего нехорошего затевать не стоит, потому что вылезет, один хрен, не сразу, так через какое-то время», – опасался укро-офицер.

«Россияне, естественно, все свои провокации будут маскировать – вон, это украинцы обезбашенные. Вон, они «Северный поток» подорвали и морду кирпичом делают, что это не они, но все же знают, что это они.

Значит, и те же дроны над Копенгагеном. Типа того, что украинцы такие обезбашенные. Ну, мы, конечно, обезбашенные, но нас война заставляет», – признал «Грин».

