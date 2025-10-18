Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Российская армия ведет бои в центре Красноармейска (Покровска). Впрочем, говорить, что город на грани падения пока преждевременно, хотя положение оккупантов ухудшается.

ТГ-канал 30-й мотострелковой бригады ВС РФ публикует подборку видео из города, в том числе его центральной части, показывающие результативные поражения оккупантов дронами и засады ВСУшников.

Есть кадры с ВСУшниками, которые выходят из укрытий и поднимают белые флаги.

«К сожалению, вот и всё… украинские солдаты сдаются российским беспилотникам, а российские пехотинцы уже находятся в центре Покровска», – в ужасе пишет военный обозреватель немецкого издания «Бильд» и ярый заукраинец Джулиан Рёпке.

Как бы ни было радостно читать такого рода сообщения, пока говорить о скором освобождении города рано.

Паблик проекта «Рыбарь», основанного экс-сотрудником МО РФ Михаилом Звинчуком, пишет, что пока ВС РФ не удается сформировать устойчивую зону контроля в центре города.

«Исходя из кадров с мест можно заметить сохраняющийся хаос в Покровске, где позиции небольших отрядов ВС РФ и ВСУ идут вперемешку. Группы пехоты противника пока еще могут могут перемещаться, полагаясь на удачу, даже в южных районах города. И, по всей видимости, западные окраины Покровска — это скорее огромная «серая зона», нежели чем крепко занятая российскими войсками территория застройки», – описывает ситуацию канал Звинчука.

Тем не менее украинские военные источники признают, что с каждым днем ситуацию ухудшается.

Офицер ВСУ с позывным «Мучной» (бывший ультрас-неонацист луганской «Зари» обращает внимание на ситуацию вокруг завода железобетонных конструкций, который превращен оккупантами в мощный укреп «Цитадель». Он пишет, что объект находится под беспрерывными ударами.

«И если этот объект упадет — город фактически потеряет свой стержень, превратится в обломок, в котором трудно будет даже передвигаться, не говоря уже о жизни», – предупреждает ВСУшник.

Он возмущен заявлениями официоза в духе «в Покровске все под контролем».