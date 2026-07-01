Олигархи мешают СВО и погубят Украину – Лизун

Елена Острякова.  
01.07.2026 13:40
  (Мск) , Москва
Просмотров: 482
 
Дзен, Россия, Спецоперация, Украина


Олигархи по-прежнему оказывают влияние на ход СВО.

Об этом на канале Delib заявил писатель и публицист Владимир Лизун, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Олигархи по-прежнему оказывают влияние на ход СВО. Об этом на канале Delib заявил писатель...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Война на Украине ведется сейчас олигархически. Не на полную мощь работает наша армия. Ее все время ограничивают. Не бьют по пунктам управления, не парализуют мосты, не парализуют поток вооружения, не перекрывают порты. Постоянно сужают масштаб», – сказал Лизун.

Он считает, что олигархов нельзя допускать к власти на освобожденной Украине, потому что они ее погубят, а там нужно создавать вторую Белоруссию.

«Покончить с этим очень просто. Сейчас надо создать украинское правительство в изгнании, куда поставить людей, которые не связаны с олигархами и которые могли бы вести политику в интересах широких слоев населения, а такая политика неизбежно связана с социализмом», – сказал Лизун.

Читайте также: Не знаю ни одного российского миллиардера, кто бы серьёзно помог СВО – Баранчик

Метки: ,

English version :: Читать на английском Олигархи мешают СВО и погубят Украину – Лизун

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июль 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить