Олигархи мешают СВО и погубят Украину – Лизун

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Олигархи по-прежнему оказывают влияние на ход СВО.

Об этом на канале Delib заявил писатель и публицист Владимир Лизун, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Война на Украине ведется сейчас олигархически. Не на полную мощь работает наша армия. Ее все время ограничивают. Не бьют по пунктам управления, не парализуют мосты, не парализуют поток вооружения, не перекрывают порты. Постоянно сужают масштаб», – сказал Лизун.

Он считает, что олигархов нельзя допускать к власти на освобожденной Украине, потому что они ее погубят, а там нужно создавать вторую Белоруссию.

«Покончить с этим очень просто. Сейчас надо создать украинское правительство в изгнании, куда поставить людей, которые не связаны с олигархами и которые могли бы вести политику в интересах широких слоев населения, а такая политика неизбежно связана с социализмом», – сказал Лизун.

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