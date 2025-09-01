Парубия грохнули свои – адвокат

Вероятнее всего, экс-спикер ВР и один из нацистских лидеров Андрей Парубий был убит в результате внутренних разборок.

Об этом в эфире видеоблогера Павла Иванова заявила покинувшая Украину и переехавшая в ДНР киевский адвокат Татьяна Монтян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я думаю, что это местные какие-то разборки. Может, он куда-то лез там с другими нациками что-то там не поделили среди рагулья во Львове. Вот все эти байки, что это кто-то мог быть сторонний, я отметаю как нерелевантные», – сказала Монтян.

Она говорит, что маршрут убитого могли слить только свои, на что ведущий заметил, что это могли сделать и спецслужбы.

«Слушай, чьи спецслужбы тут до сих пор? В дом [львовского мэра] Садового ничего не прилетело, несмотря на то, что этот ублюдок надругался над останками советских воинов, над останками Кузнецова. И всё у него хорошо до сих пор у Садового.

Хотя адрес его маетка [особняка] давно известен. И все возмущаются, почему он до сих пор стоит нетронутый и ничего туда не прилетело. Как же так? А какого-то Парубия взяли и грохнули», – возразила Монтян.

