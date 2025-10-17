«Пэтриоты» уже не справляются с русской баллистикой – укро-авиаэксперт

Вадим Москаленко.  
17.10.2025 19:19
  (Мск) , Киев
Просмотров: 262
 
Tехнологии, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


РФ поменяла тактику, и теперь удары баллистикой пошли массированные и точечные, что существенно снижает эффективность действия систем ПВО.

Об этом на канале «Эспрессо» заявил украинский военный эксперт-авиационщик Константин Криволап, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«С точки зрения [противодействия] ракетным ударам, мы сильно зависим, в первую очередь, от американцев. Когда были удары по сто ракет, там в основном были крылатые ракеты, мы с ними более или менее справлялись, потому что они были распорошены по всей стране. А сейчас идёт концентрация, тем более, баллистических ракет в одном направлении. И такой концентрации баллистических ударов по одной точке, как сейчас, я, честно говоря, не видел…

А запуски «Искандеров», они запускают их с оперативно-тактических комплексов, расположенных вокруг всей Украины, и количество их увеличивается. Если с 23 на 24-й год их было 48 комплексов, то сейчас называют цифру 64, это существенное увеличение.

И мы против баллистического оружия можем защищаться только в тех местах, где есть пусковые установки и радары, которые обслуживают систему «Пэтриот». Другого фактически нет. SAMP/T по баллистическим целям очень мало, у нас две системы, она фактически не влияет, к сожалению», – жаловался Криволап.

«Поэтому когда наносятся такие [удары], а это граница Харьковщины, Полтавщины, Ахтырка – там все газоносные предприятия добычи, это тяжело защитить. Потому что большая территория, и тяжело защитить именно системами «Пэтриот», – сокрушался укро-эксперт.

