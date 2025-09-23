Перемирие нужно Европе не столько вооружить Киев, сколько пересидеть Трампа – Бортник

Оценивая логику действий глобалистов в отношении конфликта на Украине, Дональд Трамп начинает подозревать, что Европа воюет уже не столько с Владимиром Путиным, сколько с ним самим.

Об этом на канале «UkrLife» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Трамп говорит о том, что благодаря мне и нашей коммуникации с Путиным, мы договорились не эскалировать войну. Если Байден нас втягивал в войну, приближал нас к Третьей мировой, то я с Путиным договорился или договорюсь о том, чтобы этой Третьей мировой не было…

Почему хотят перемирие? У России сейчас преимущество определённое, а внутри Запада наблюдается раскол между Европой и США в отношении стратегии урегулирования. И часть либеральных западных элит, с одной стороны, пытается реагировать на призывы Трампа завершить войну – так мы хотим перемирия, мы готовы. А с другой стороны, они хотят выиграть время», – сказал Бортник.

«Выиграть время даже не для того, чтобы усилить, вооружить Украину, а для того, чтобы переждать Трампа. Трамп это прекрасно понимает. Поэтому Путину удалось убедить Трампа в Анкоридже отказаться от идеи перемирия и перейти на модель мирного соглашения. Путин сказал Трампу: «Слушай, они даже не против меня, они против тебя, хотят переждать, чтобы продолжить потом всё как было», – предположил эксперт.

