Перемирие нужно Европе не столько вооружить Киев, сколько пересидеть Трампа – Бортник

Оценивая логику действий глобалистов в отношении конфликта на Украине, Дональд Трамп начинает подозревать, что Европа воюет уже не столько с Владимиром Путиным, сколько с ним самим.

Об этом на канале «UkrLife» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Трамп говорит о том, что благодаря мне и нашей коммуникации с Путиным, мы договорились не эскалировать войну. Если Байден нас втягивал в войну, приближал нас к Третьей мировой, то я с Путиным договорился или договорюсь о том, чтобы этой Третьей мировой не было… Почему хотят перемирие? У России сейчас преимущество определённое, а внутри Запада наблюдается раскол между Европой и США в отношении стратегии урегулирования. И часть либеральных западных элит, с одной стороны, пытается реагировать на призывы Трампа завершить войну – так мы хотим перемирия, мы готовы. А с другой стороны, они хотят выиграть время», – сказал Бортник.