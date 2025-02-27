«Планы Путина и Трампа на Украину расходятся только в методах» – Портников

Вадим Москаленко.  
27.02.2025 20:10
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Дональд Трамп пока слишком наивен и не понимает, почему Владимир Путин выбрал силовой метод решения украинского вопроса, что может «повредить шкуру» добычи.

Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» заявил киевский антироссийский пропагандист и гомосексуалист Виталий Портников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Дональд Трамп пока слишком наивен и не понимает, почему Владимир Путин выбрал силовой метод...

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Береза с возмущением рассказал, что «некоторые люди в Вашингтоне» сказали, что встреча Каи Каллас и госсекретаря Марко Рубио не состоялась из-за того, что «она слишком проукраинская – именно так слетел с пула преговорщиков Келлог».

«Естественно. Потому что они, во-первых, думают, что таким образом договорятся с Россией. А потом – они идеологически ближе к России. Ну, если Трамп до сих пор называет Канаду 51-м штатом Америки, почему у него должно возникнуть понимание того, что Путин делает что-то не так, когда хочет присоединить Украину? Чем Украина отличается от Канады, и почему Путин не может иметь такого же права присоединить Украину к России, тем более что там есть такие ископаемые?

Как и Трамп хочет присоединить Канаду к США – тем более там есть такие ископаемые», – прокомментировал Портников.

Однако, по его словам, Трамп не согласится с Путиным в методах.

«С точки зрения Трампа, Путин не прав, стреляя в Украину, это всё равно, как портить шкуру животного, которое ты хочешь отвезти в зоопарк. Нужно сделать так, чтобы Украина попала в российскую ловушку, не испортившись, это то, что Трамп хочет объяснить Путину – «возьми её целой, нужно создать условия, чтобы она вся целиком, неповреждённая досталась нам».

И это то, чего не хочет слышать Путин, потому что он понимает, что так не будет. Путин не такой наивный, как Трамп, он живёт в более реалистичном мире – для того, чтобы что-то получить, нужно убить», – вещал пропагандист.

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