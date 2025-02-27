Дональд Трамп пока слишком наивен и не понимает, почему Владимир Путин выбрал силовой метод решения украинского вопроса, что может «повредить шкуру» добычи.

Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» заявил киевский антироссийский пропагандист и гомосексуалист Виталий Портников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Береза с возмущением рассказал, что «некоторые люди в Вашингтоне» сказали, что встреча Каи Каллас и госсекретаря Марко Рубио не состоялась из-за того, что «она слишком проукраинская – именно так слетел с пула преговорщиков Келлог».

«Естественно. Потому что они, во-первых, думают, что таким образом договорятся с Россией. А потом – они идеологически ближе к России. Ну, если Трамп до сих пор называет Канаду 51-м штатом Америки, почему у него должно возникнуть понимание того, что Путин делает что-то не так, когда хочет присоединить Украину? Чем Украина отличается от Канады, и почему Путин не может иметь такого же права присоединить Украину к России, тем более что там есть такие ископаемые? Как и Трамп хочет присоединить Канаду к США – тем более там есть такие ископаемые», – прокомментировал Портников.

Однако, по его словам, Трамп не согласится с Путиным в методах.