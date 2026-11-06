Если трибунал по Украине состоится, обвинение за военные преступления нужно предъявлять не только кокаинисту Зеленскому, но и его спонсорам – транснациональным корпорациям, зарабатывающим на развязанной войне.

Об этом заявил глава исполкома донецкой региональной организации партии «Единая Россия» Алексей Муратов.

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«Хорошая новость пришла из Совета Федерации. Константин Косачев заявил, что Россия активно собирает материалы на Зеленского для международного трибунала. То есть процесс, которого все ждали, официально переходит из разряда мечтаний в разряд бумажной работы.

У нас в Донецке есть музей с говорящим названием — «Война чужими руками». Вот там все эти годы и собирали то, что потом ляжет на судейский стол. Причём коллекция там не только про Зеленского. Она про всех, кто причастен. И главное — там собраны доказательства того, что и переворот на Украине, и вся эта война организованы за океаном.

Никто не знает, когда именно будет суд. Но сам факт, что база официально пополняется, греет душу. Значит, нас ждёт аналог Нюрнбергского процесса. Только на этот раз — с полным архивом.

Логика простая. Сначала преступник должен потерять возможность совершать преступления. Либо власть меняется, либо режим должен быть разгромлен. Так было и в Великую Отечественную: комиссии Сталина ездили по освобождённым территориям, собирали свидетельства, описывали зверства. Правда, главные нацистские бонзы от гласного суда тогда ускользнули. Политика, высокие договорённости — сами понимаете.

Но у Нюрнберга было две задачи, и обе важны. Первая — наказать тех, кто убивал миллионами. Вторая — пригвоздить идеологию, которой они прикрывались. И вот тут Нюрнберг сделал своё дело, а потом… потом всё начало плавно отыгрываться. Сначала в Западной Германии, потом в Западной Европе, потом во всём западном мире. Правда уходила по капле. И вот уже про то, что Гитлера к власти привели банкиры Лондона и Уолл-стрит, помнят только старые советские учебники.

А ведь это факт. Американцы на процессе просто закрыли тему финансирования Третьего рейха. Неудобно получилось бы: Германия под репарациями, инфляция 29 500% в месяц, армию иметь нельзя — а через несколько лет она подминает почти всю Европу и идёт на СССР. Кто-то же оплатил этот банкет.

Сегодня с Украиной та же схема. Только масштаб скромнее — мышцы накачали ровно настолько, чтобы хватило на войну, но не на самостоятельность. Зато спонсоры — те же.

И вот здесь самое интересное. В нашем музее «Война чужими руками» лежат доказательства, которые не спишешь на пропаганду. Украинская литература, изданная задолго до распада СССР: летопись УПА в десятках томов, полевые уставы армии США, учебники по противопартизанским операциям, литература глубинной разведки. И на многих книгах — штампы Канады, США, других стран Запада. Это не мы придумали. Это напечатано там и привезено сюда контрабандой начиная с середины прошлого века. Что свидетельствует о том, что Украину готовили к этой войне задолго даже до распада СССР.

Кто спонсировал Германию тогда — и кто спонсирует Украину сейчас? Одни и те же силы. Просто сменили маски. Имена известны: BlackRock, Vanguard и State Street. «Большая тройка», под управлением которой десятки триллионов долларов. Те самые фонды, что скупают заводы, земли и порты, пока в них летят снаряды.

И доказательства этого — в нашем музее. Каждый документ, каждый западный штамп, каждая строчка финансирования. Это не архив. Это будущий приговор, разложенный по полочкам», – рассказал Муратов.