Почему Италия внезапно заблокировала транш Украине

Алексей Муратов.  
02.07.2026 11:35
  (Мск) , Донецк
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Дзен, Италия, НАТО, Украина


Рим, уставший кормить бездонную бочку, заблокировал военную помощь НАТО Киеву на 2027 год, а Берлин пытается спасти умирающий консенсус.

Об этом «ПолитНавигатору» рассказывает руководитель регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Алексей Муратов.

Рим, уставший кормить бездонную бочку, заблокировал военную помощь НАТО Киеву на 2027 год, а...

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За неделю до саммита НАТО в Анкаре альянс накрыл скандал, которого в Брюсселе так боялись. На встрече постпредов 30 июня страны НАТО согласовали €70 млрд на военную поддержку Украины в 2026 году. Но как только речь зашла о 2027-м, консенсус рухнул. Причина – Италия.

По данным FrankfurterAllgemeineZeitung, Рим выступил против фиксации обязательств на следующий год. Предполагалось, что в декларации будет сказано о продолжении помощи «как минимум на сопоставимом уровне». Италия сказала «нет». Следующий раунд переговоров – 2 июля, но шансов на прорыв немного.

Итальянское правительство наконец-то начало считать деньги. Министр обороны Гвидо Крозетто заявил, что Рим не поддержит «Приоритетный список потребностей Украины» – план финансирования закупок американского оружия для Киева. Премьер Мелони дала понять: Рим может отказаться от планов финансирования обороны ЕС, потому что надо решать проблему роста цен на энергоносители перед выборами. Вице-премьер Сальвини заявил, что отправка оружия не решит конфликт, а «раздувает ещё больше коррупции» в Украине.

И это только один фронт. США заблокировали включение в декларацию формулировок о «неразрывной связи» между безопасностью Украины и Европы. В финальном варианте осталась иная фраза: «Украина вносит вклад в трансатлантическую безопасность». К тому же, Вашингтон сокращает свою долю. Вместо $40 млрд новых обязательств союзники утвердят лишь $10–12 млрд.

О каких €70 млрд идёт речь? Из них €30 млрд – перераспределённый кредит ЕС, ещё €40 млрд – национальные обязательства. Если бы удалось закрепить помощь на 2027 год, общая сумма достигла бы €140 млрд. Теперь эти планы под вопросом.

Европа, которая ещё вчера клялась в вечной любви к Киеву, уже ищет лазейки, чтобы не платить. Италия устала быть донором. Германия пытается продавить долгосрочные обязательства, но единство Запада нарушено. Тем временем, на поле боя украинская армия продолжает таять. А европейские налогоплательщики – платить за чужие амбиции.

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