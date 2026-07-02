Рим, уставший кормить бездонную бочку, заблокировал военную помощь НАТО Киеву на 2027 год, а Берлин пытается спасти умирающий консенсус.

Об этом «ПолитНавигатору» рассказывает руководитель регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Алексей Муратов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

За неделю до саммита НАТО в Анкаре альянс накрыл скандал, которого в Брюсселе так боялись. На встрече постпредов 30 июня страны НАТО согласовали €70 млрд на военную поддержку Украины в 2026 году. Но как только речь зашла о 2027-м, консенсус рухнул. Причина – Италия.

По данным FrankfurterAllgemeineZeitung, Рим выступил против фиксации обязательств на следующий год. Предполагалось, что в декларации будет сказано о продолжении помощи «как минимум на сопоставимом уровне». Италия сказала «нет». Следующий раунд переговоров – 2 июля, но шансов на прорыв немного.

Итальянское правительство наконец-то начало считать деньги. Министр обороны Гвидо Крозетто заявил, что Рим не поддержит «Приоритетный список потребностей Украины» – план финансирования закупок американского оружия для Киева. Премьер Мелони дала понять: Рим может отказаться от планов финансирования обороны ЕС, потому что надо решать проблему роста цен на энергоносители перед выборами. Вице-премьер Сальвини заявил, что отправка оружия не решит конфликт, а «раздувает ещё больше коррупции» в Украине.

И это только один фронт. США заблокировали включение в декларацию формулировок о «неразрывной связи» между безопасностью Украины и Европы. В финальном варианте осталась иная фраза: «Украина вносит вклад в трансатлантическую безопасность». К тому же, Вашингтон сокращает свою долю. Вместо $40 млрд новых обязательств союзники утвердят лишь $10–12 млрд.

О каких €70 млрд идёт речь? Из них €30 млрд – перераспределённый кредит ЕС, ещё €40 млрд – национальные обязательства. Если бы удалось закрепить помощь на 2027 год, общая сумма достигла бы €140 млрд. Теперь эти планы под вопросом.

Европа, которая ещё вчера клялась в вечной любви к Киеву, уже ищет лазейки, чтобы не платить. Италия устала быть донором. Германия пытается продавить долгосрочные обязательства, но единство Запада нарушено. Тем временем, на поле боя украинская армия продолжает таять. А европейские налогоплательщики – платить за чужие амбиции.