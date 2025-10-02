Поддержка СВО в России сильно выросла – скулёж иноагента Ходорковского

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Бежавший на Запад олигарх-иноагент Михаил Ходорковский в интервью польскому ТВ пожаловался, что надежды либералов на разочарование населения России в СВО не оправдались, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«В начале войны две трети поддерживало войну, и сейчас опросы показывают, что две трети всё ещё поддерживают. Но в начале войны эти цифры были ложными, реальной поддержки войны не было. А сейчас это, скорее всего, правда… люди говорят, что хотели бы конца войны путём переговоров, но они также хотели бы победить», – посетовал Ходорковский.

Он считает, что россияне «забыли о начале войны, в их сознании она была всегда».