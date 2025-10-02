Поддержка СВО в России сильно выросла – скулёж иноагента Ходорковского
Бежавший на Запад олигарх-иноагент Михаил Ходорковский в интервью польскому ТВ пожаловался, что надежды либералов на разочарование населения России в СВО не оправдались, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«В начале войны две трети поддерживало войну, и сейчас опросы показывают, что две трети всё ещё поддерживают. Но в начале войны эти цифры были ложными, реальной поддержки войны не было. А сейчас это, скорее всего, правда… люди говорят, что хотели бы конца войны путём переговоров, но они также хотели бы победить», – посетовал Ходорковский.
Он считает, что россияне «забыли о начале войны, в их сознании она была всегда».
«И в этом проблема длительных войн – для людей война становится чем-то нормальным… Постепенно из памяти людей стирается то, что эту войну ни с того ни с сего начал Путин», – лжёт мерзавец.
