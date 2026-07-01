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Совершенное накануне в Монако покушение на днепропетровского олигарха Вадима Ермолаева, одного из спонсоров Валерия Залужного, могла организовать СБУ.

Об этом, ссылаясь на свои источники в правоохранительных органах, сообщает французская газета «Фигаро», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Следователи сосредоточились на возможности того, что нападение было организовано СБУ, украинской разведкой. Вадим Ермолаев, состоятельный бизнесмен, проживающий в Монако с 2021 года, как уточнил судья, дистанцировался от своей родины, обменяв украинское гражданство на кипрский паспорт в 2019 году, прежде чем стать объектом персональных санкций, введенных Киевом в декабре 2023 года», – пишет «Фигаро».

При этом в публикации утверждается, что произошедшее было «скорее предупреждением, чем преднамеренной попыткой убийства».

Обращает на себя внимания, что западные медиа, игнорируя лежащие на поверхности факты, тщательно избегают писать о колл-центрах Ермолаева.

Есть еще одна важная деталь. Незадолго до покушения, 29 июня, депутат Рады от правящей партии Николай Тищенко (известен в Киеве как «Коля Котлета») получил подозрение от НАБУ в незаконном обогащении.

«По данным следствия, в августе 2023 года нардеп, прикрываясь борьбой с деятельностью так называемых «колл-центров», попросил у лица, считавшего причастным к их деятельности, более 1 млн дол. США неправомерной выгоды. За это он обещал использовать свои полномочия для вмешательства в деятельность одних колл-центров в интересах этого лица и не препятствовать работе других. Впрочем, неправомерную выгоду он не получил», – говорится в сообщении НАБУ.

Отмечается, что депутат легализовал 12,6 миллионов гривен незаконного происхождения, оформив фиктивный договор дарения средств с бывшей женой. Утверждается, что законных доходов для такого подарка у нее не было, а фактической передачи средств не состоялось.

Еще в 2023 году в сети появилась запись с голосом Тищенко, на которой он предлагает владельцам колл-центров ежемесячные выплаты в обмен на неприкосновенность. Тогда дело не получило публичного развития.

Вполне очевидно, что Тищенко не мог действовать без прикрытия спецслужб, которые держат под контролем деятельность мошеннических центров под предлогом, что это – часть гибридной работы против РФ.

Но теперь, когда мошенники стали работать на территории ЕС, ситуация стала дурно пахнуть для депутата и его кураторов из СБУ.

Не исключено, что на Ермолаева вышло НАБУ и предложило сделку, а потому в Киеве оперативно было принято решение о ликвидации столь опасного свидетеля.