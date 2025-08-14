Полковник СБУ: ВС РФ зашли в оперативно-тактический тыл ВСУ

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Прорыв фронта российской армией в районе Доброполья осуществлялся по принципу операции «Труба» в Курской области.

Об этом в эфире «Львов медиа» заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Отвечая на вопрос о прорыве в районе Доброполья, эксперт говорит, что Россия сейчас проводит третью фазу летней военной кампании 2025 года, в которой главной удар наносится на Покровском (Красноармейском) направлении.

«Они делали всё возможное в течение этого полугодия для выполнения данной задачи. И после того, когда были определены соответствующие позиции и соответствующие возможности, они провели скрытое перемещение своего личного состава вглубь тактического и оперативного тыла нашей группировки», – сказал Стариков.

Он называет тактику ВС РФ «осадной войной»

«Они никуда не спешат, особо прорывов не делают, подкопы, подрывы, обходы, окружения и тому подобное. Помните, была операция «Труба», связанная с Курским плацдармом. Это, в принципе, то же самое, только она по-другому сделана», – провел параллели отставной СБУшник.

По его словам, в течение 10-15 дней российские штурмовики постепенно, по километру-два скрытно продвигались вперед, обходя узлы украинской обороны и не ввязываясь в бои.