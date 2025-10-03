Полно людей, желающих наводить на свои города русские ракеты – сотрудник СБУ

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

При нанесении ударов по Украине Россия использует как пиар чиновников, так и данные от сочувствующих Москве людей на местах.

Об этом в эфире «Днепр ТВ» завил военный аналитик, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«По классике они подбирают цели, исходя из сообщений на земле людей, группы людей, которые неосторожно разместили фотографии. Здесь, в первую очередь, речь идет о чиновниках. Иногда чиновники любят похвастаться, сделать селфи на фоне какой-то военной техники или передачи гуманитарки и помощи нашим военнослужащим», – сказал гость эфира.

По деталям, попавшим в кадр, можно без труда геолоцировать место.