Поляки охмурили Украину, как ксендзы Козлевича

Игорь Шкапа.  
01.07.2026 13:32
  (Мск) , Киев
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Дзен, ЕС, Политика, Польша, Украина


Польша – это один главных виновников той катастрофической ситуации, в которой оказалась Украина в нынешнем столетии.

Об этом в беседе с журналистом-иноагентом Александром Шелестом заявил политолог Семен Уралов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Польша – это один главных виновников той катастрофической ситуации, в которой оказалась Украина в...

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«Я до сих пор убежден, что поляки являются одной из главных первопричин того блуда, в который заманили Украину. Это было еще, начиная с 2004 года, когда поляков приняли в ЕС. Они же системно обманывали и украинский народ, и украинские элиты, соблазняя, что вы должны быть следующими за нами, вас обязательно примут в ЕС, мы ваши адвокаты, мы вам расскажем, как надо идти. Но это была ложь, потому что никто никогда принимать Украину в ЕС не собирался», – сказал Уралов.

Он сравнивает эту ситуацию с одним из сюжетов книги «12 стульев», известным как «охмурение Козлевича ксендзами».

Эксперт дал понять, что теперь, поляки, заявляя, что с Бандерой Украине нет места в ЕС, просто нашли повод соскочить с темы.

«Еще поляки очень прагматичный народ, а элиты особенно. Ведь они же в первые годы были одними из главных выгодополучателей, когда шли деньги и вооружение. Теперь ситуация изменилась, Трамп заставляет платить Европу за вооружение. Это начинает ложиться на плечи, то есть, поляки должны нести расходы. И они совместили два подхода, шоу-политический, что «мы тут ни при чем, это сами они бандеровцы», – говорит политолог.

При этом он заметил, что о героизации бандеровцев на Украине поляки прекрасно знали еще за долгие годы до нынешних событий. 

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