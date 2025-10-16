Поставка Томагавков на Украину технически невозможна – Кедми

Несмотря на бравурные заявления некоторых политиков, США не смогут в ближайший год поставить на Украину Томагавки.

Об этом экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми заявил в интервью эстонскому журналисту Олегу Беседину, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«То, что кто-то из США, даже в форме и погонах, спорол глупость, ещё ничего не значит. Пока ответ Штатов – никаких Томагавков на Украине не будет.

Причём те, которые говорили о Томагавках, они вообще не понимают, о чём они говорят. Это ракета, которая запускается с морских платформ.

Очень небольшое количество было произведено Томагавков, которые можно запускать с наземной платформы. Но это очень сложно и громоздко.

Количество таких ракет в США незначительное, и они ещё точно не знают, как это использовать. Поэтому реально нет технической возможности поставить Украине. Флота для этого у них нет», – сказал Кедми.