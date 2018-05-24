Политнавигатор - Новости России и Украины
24.05.2018, Москва, Михаил Рябов
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Донбасс, Общество, Россия, Украина, Эмиграция

Президентский Совет по правам человека заступился за беженцев с Украины


Президентский Совет по правам человека выступил за пересмотр политики в отношении беженцев с Украины.

Об этом говорится в подготовленных накануне рекомендациях по госполитике в отношении российских соотечественников, пишет сегодня «Независимая газета».

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«Последняя их часть посвящена правовому статусу переселенцев из юго-восточных областей Украины. Прошлогодняя негласная отмена возможности продления им мигручета без необходимости выезда из РФ уже сделала многих из них нелегалами. Остро стоит вопрос и о политбеженцах из Украины, поскольку Россия не дает убежища выходцам из стран, с которыми есть соглашения о безвизовом въезде.

В рекомендациях властям предлагается упростить для украинцев процедуру пребывания в России, ввести преференции при получении вида на жительство и приобретении гражданства. Например, признавать носителем русского языка любого гражданина Украины вне зависимости от наличия российских предков. Требуются и меры «по ограничению применения к жителям Донецкой и Луганской областей административного наказания в виде депортации», – говорится в публикации.

В целом, Совет признал неэффективной реализацию программы по переселению соотечественников в РФ.

«Изначально предполагалось, что за год смогут переселяться не менее 300 тыс. человек. Однако за 11 лет ею воспользовались лишь 700 тыс. человек. И происходит это во многом из-за отношения чиновников», – пишет газета.

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