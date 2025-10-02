Профессор МГУ: Вероятность Третьей мировой сегодня гораздо больше, чем в Холодную войну

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В отличие от периода Холодной войны, сегодня есть и политические причины, и технические возможности, чтобы развязать Третью мировую.

Об этом в ходе круглого стола в Москве «Ялтинский порядок: история и современность» заявил профессор Факультета мировой политики МГУ Алексей Фененко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сейчас гораздо острее, чем в Холодную войну. Почему в Холодную войну не было Третьей мировой войны? Первое: дефицит политических причин. А за что воевать? Мы создали мир в Ялте, где мы с американцами и англичанами занимали привилегированные места. Любой конфликт между нами привёл бы к краху всей этой системы. На радость кому – третьим странам? Японцам, индийцам, бразильцам – то-то они были бы рады такому конфликту», – сказал Фененко.

Вторым моментом он назвал дефицит технических возможностей.