Профессор МГУ: Вероятность Третьей мировой сегодня гораздо больше, чем в Холодную войну
В отличие от периода Холодной войны, сегодня есть и политические причины, и технические возможности, чтобы развязать Третью мировую.
Об этом в ходе круглого стола в Москве «Ялтинский порядок: история и современность» заявил профессор Факультета мировой политики МГУ Алексей Фененко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Сейчас гораздо острее, чем в Холодную войну. Почему в Холодную войну не было Третьей мировой войны? Первое: дефицит политических причин. А за что воевать? Мы создали мир в Ялте, где мы с американцами и англичанами занимали привилегированные места.
Любой конфликт между нами привёл бы к краху всей этой системы. На радость кому – третьим странам? Японцам, индийцам, бразильцам – то-то они были бы рады такому конфликту», – сказал Фененко.
Вторым моментом он назвал дефицит технических возможностей.
«А как вы себе представляете крупную войну во второй половине ХХ века? Оккупировать друг друга мы не могли. Советский Союз не мог оккупировать Соединённые Штаты через Аляску, американцы тоже не могли оккупировать Советский Союз и установить там желанным им режим чисто технически.
Потузить друг друга в Германии? А смысл, каков результат? А вот когда теперь стали появляться спорные пространства, когда подросли технические средства для регионального военного конфликта между державами, он стал становиться крупным искушением», – рассуждал профессор.
