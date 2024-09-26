Пропаганда готовит украинцев к сдаче Угледара

Украинские пропагандистские ресурсы запустили кампанию, которая обесценивает удержание Угледара и готовит население к потере этого города.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Фактически мы держим трассу, которая идет на Богоявленку, и уже сейчас перспективы у угледарского гарнизона не очень хорошие. Уже в украинской прессе появились такие сигнальчики, по которым можно косвенно судить о том, что город в ближайшее время собираются сдавать.

Эти сигнальчики всегда проходят, как только перспектива обороны очередной «фортеци», крепости становится бесперспективна. И тогда обязательно вылезает кто-то и говорит, что «да этот город не так уж и важен, стратегически он не несет никакой ценности». Так с Лисичанском было, с Северодонецком было, в какой-то момент даже с «фортецей Бахмут» так было, и уж тем более с Авдеевкой. Просто вылезают и говорят: «Ну ладно, ничего страшного не произошло, вообще этот город не так важен». Как сейчас говорят про Угледар. Уже в самом русофобском СМИ Украины – в УНИАН – появилась заметка о том, что Угледар – не такой уж и важный логистический центр в Донбассе, и, если потеряем его, ничего страшного не будет. Если ничего страшного, зачем же тогда вы там обороняетесь и гробите свой гарнизон?» – заявил Коц.