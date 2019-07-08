Пропагандистка Порошенко пришла в ярость и едва не повторила «подвиг» Габунии

08.07.2019, Киев, Владимир Гладков

Диалог с Украиной, которая пятый год убивает жителей Донбасса, оказывается, возможен только после того, как Россия уберет оттуда «свои войска», компенсирует убытки и извинится.

Об этом в своём YouTube-блоге заявила скандальная журналистка связанного с Петром Порошенко пропагандистского телеканала «Прямой» Янина Соколова, разъяренная новостью о российско-украинском телемосте, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Вместе с тем, в отличие от ведущего авторской программы на грузинском канале «Рустави-2», Соколова решилась оскорбить только директора «МИА Россия сегодня» Дмитрия Киселева.

«Знаете, мы никогда не сможем простить тех, кто издевался над нашими ребятами, тех, кто забирал жизни у 13 тысяч солдат, тех, кто забрал наши территории, тех, кто сюда приехал как мародёры, террористы, чтобы за деньги убивать людей, которые живут в моей стране. Нам не надо с вами говорить.

Мы с вами тогда заговорим, когда вы отдадите нам территории, когда вы извинитесь, и когда вы компенсируете нам весь тот ущерб, который вы нам нанесли за последние пять лет. Убирайтесь с нашей территории, убирайтесь из наших голов в виде медиаресурсов Виктора Медведчука, и покайтесь. Это самое лучшее, что вы можете сделать.

Это обращение к тем россиянам, до которых ещё не дошло, что войну на территорию Украины ведёт Кремль и его медиаресурсы в том числе.

Поэтому словосочетание, которое Дмитрий Киселёв употребил, анонсируя эфир, который будет 12-го июля под названием «незабываемо» и «прильнёте», иди ты в ж*пу, Дмитрий Киселёв», – в ярости резюмировала пропагандистка.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что испугавшись телемоста, Зеленский предложил Путину встретиться в Минске.

В скором времени телеканал «NewsOne», анонсировавший ранее телемост с телеканалом «Россия 24» передумал проводить его, испугавшись угроз националистов.