«Провал с конфискацией активов РФ – за год положит Украину на лопатки» – Бортник надеется на отмороженных евролидеров

Вадим Москаленко.  
09.10.2025 18:49
Вся надежда Украины в вопросе конфискации активов РФ держится на том, что европейские лидеры решат, что когда наступит неизбежная катастрофа и момент платить по счетам, – это уже будет не их личное дело.

Об этом на канале блогера Василия Апасова заявил киевский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Стратегически важным будет, сможет ли Европа решить вопрос полного использования российских замороженных активов или нет. Если нет, то нас будет ожидать жестокий денежный дефицит – даже в конце этого года.

Сможет ли она уговорить Бельгию и других противников взять этот «репарационный кредит», выделить эти замороженные активы Украине. Если смогут, усилится внутриевропейская нестабильность, и будущее правительств во Франции, Германии, Британии будет под большим вопросом.

Но в то же время это потенциально может гарантировать Украине стойкость финансирования ещё года на два. И что дальше, это уже вообще покрыто туманом. Если не сможет, кризис серьёзно начнёт у нас наступать уже в следующем году точно», – сказал Бортник.

Апасов попросил уточнить, настолько ли адекватны опасения несогласных европейских стран, как они это заявляют.

«Они даже мягкие, они максимально проукраинские. Конечно, адекватны, потому что вопрос не российских активов, а прецедента конфискации и использования…

Ну и все опасаются того, что если всё же эта стратегия окажется неуспешной, Москва придёт за долгами с процентами, как Ланнистеры. Никто не хочет платить, все хотят свалить на Бельгию… Не хотят оказаться в такой ситуации перед лицом вооружённой до зубов агрессивно настроенной страны в ситуации, когда США [умывают руки] – платите, вы же подписывали договора.

Но шансы есть, потому что это проблема будущих правительств. Если и когда возникнет кризис, то это уже не будет проблемой Макрона, Стармера и иже с ними», – ответил политолог.

