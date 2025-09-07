Путин объяснил пьяному Венедиктову всё про Крым еще в 2008 году

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Владимир Путин всегда считал несправедливой принадлежность Крыма Украине.

По словам иноагента и бывшего главреда либеральной радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова, президент бывший в ту пору премьер-министром РФ, сказал ему об этом в сентябре 2008 года после встречи с главными редакторами российских СМИ в Сочи.

Об этом Венедиктов заявил в интервью иноагенту Михаилу Светову, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«А после этого он меня позвал, и мы полтора часа сидели вдвоем. Он меня чисто вербовал. Но в ходе этой застольной беседы (тремя бутылками белого обошлись, он тогда еще не так следил за здоровьем), вдруг почему-то разговор переехал на Крым внутри беседы про Грузию. Я уже был «веселый». И он говорит: «Вот Крым, например. Ведь по справедливости он должен быть российским». Я забубнил про международное право. Он говорит: «Ты меня не понял. Я, конечно, воевать с Украиной за Крым не буду, но если он сам упадет в руки…» И пауза. И дальше про Грузию», – сказал Венедиктов.

Иноагент утверждает, что президент вспомнил об этом разговоре на другой встрече с главредами в 2016 году. Он якобы наклонился к Венедиктову и сказал: вот она справедливость, Алексей.

По его словам в пользу российской принадлежности Крыма высказывались в частных беседах и Борис Ельцин, и Михаил Горбачев, поскольку полуостров пребывал «в туманной зоне».