Путин отказался делать так, как хотел Трамп, – Госдеп

Анатолий Лапин.  
24.09.2025 14:08
  (Мск) , Киев
Просмотров: 300
 
Политика, Россия, США, Украина


Дональд Трамп начал резко высказываться в адрес России, потому что Владимир Путин отказывается выполнять то, что предлагают американцы и продолжает СВО.

Об этом в эфире телеканала DW заявил представитель Госдепартамента США Ян Бейтсон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Трамп очень открыто говорил, как он считает ситуацию. Он уже раньше, до этого сказал, что он очень разочарован по президенту Путину, что все не получилось, как он ожидал и хотел после встречи на Аляске…

Скорее всего, это то, что Путин не сделал. Была эта встреча, была надежда, конечно, мы видим, что война еще идет, убийства все еще происходят, это именно то, что президент Трамп хочет закончить. И он открыто говорит о том, что сейчас это самый сложный конфликт…

Он сейчас, конечно, больше начал говорить о том, что Путин не сделал. И это понятно, потому что, к сожалению, ситуация стала сложнее во многих городах в Украине. И президент Трамп, конечно, это понимает.

Он понимает, что там происходит, и начал немного об этом по-другому говорить. Но так правильно, потому что ситуация сама меняется. Если он будет говорить, что всё, как и было две недели или месяц, или три месяца назад, так не было бы правильно. Он понимает, что ситуация меняется», – заявил американский чиновник.

