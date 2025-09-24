Путин отказался делать так, как хотел Трамп, – Госдеп

Дональд Трамп начал резко высказываться в адрес России, потому что Владимир Путин отказывается выполнять то, что предлагают американцы и продолжает СВО.

Об этом в эфире телеканала DW заявил представитель Госдепартамента США Ян Бейтсон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

