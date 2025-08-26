Чтобы сохранить неонацисткую идеологию, на Украине нужно ввести культ силы.

Об этом на канале «Alpha media» заявил убеждённый нацист и бандеровец, боец ВСУ с позывным «Историк», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы должны понять, что если мы хотим выжить, остаться свободными, сохранить наше общество, [неонацистскую] культуру, а главное развиваться, стать сильнее, то у нас должен устанвиться культ силы, во всем», – сказал «Историк».

По его мнению, на Украине пора ужесточать меры мобилизации, в том числе построить детские тренировочные лагеря.

«А то у нас люди, которые радуются новостям, что Трамп даст оружие, ставят дизлайки на призывы к проведению военных сборов.

Моя война будет до последнего моего вздоха, до последнего удара моего сердца. Случится это сегодня, завтра или через 30 лет. И я все эти годы буду ненавидеть кацапов и ненавидеть наших внутренних предателей.

И поэтому наша победа – только стать сильными. Грубая сила, железо и мускулы – то, что нам даст возможность выжить и сохранить нацию», – трепался бандеровец.