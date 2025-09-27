Ночью Россия выносила украинскую жд и критическую инфраструктуру

Игорь Шкапа.  
27.09.2025 12:36
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1188
 
Беспилотники, Война, Вооруженные силы, Дзен, Инфраструктура, Россия, Украина


Минувшей ночью российская армия нанесла ряд успешных ударов по глубоким тылам на подконтрольной киевскому режиму территории.

В ряде регионов начались отключения и электроэнергии и остановились движения поездов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Представитель Винницкой обладминистрации Наталья Заболотная сообщила, что регион был атакован дронами.

«Есть попадание в в критическую инфраструктуру», – написала она.

В итоге в области было остановлено движение поездов, по официальным данным, восстановлено лишь к утру.

Под ударами оказалась железнодорожная инфраструктура Одесской области. «Укрзализныця» проинформировала, что задерживаются 26 поездов, в том числе международного сообщения.

По данным командования Воздушных сил ВСУ, всего было запущено 115 российских дронов.

«Зафиксировано попадание 17 ударных БпЛА на 6 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 2 локациях», – отмечают ВС ВСУ.

После атаки без света осталась часть Запорожья, а днепропетровские гауляйтеры признали попадание по промышленному предприятию.

