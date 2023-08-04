Румыния пытается спасти «зерновую сделку»: еще 16 кораблей из портов Дуная выйдут в море
Румыния разрешила проход через свои территориальные воды 30 судов, следующих из украинских портов на Дунае в Чёрное море, дабы подтвердить, что «зерновая сделка» и украинские портовые мощности функционируют в нормальном режиме.
Флорин Узумтома, директор по навигации Румынского агентства по управлению Дунаем, сообщил Digi24, что значительное количество судов, заходящих в Украину, в румынские порты и в молдавский порт Джурджулешты, задерживаются по объективным причинам.
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«Украинцы испытали шок в результате российских бомбовых ударов. Корабли, которые уже работали у них на погрузку и разгрузку, больше не могли этого делать. Украинское военно-морское управление, мы делаем все возможное, чтобы разгрузить эту ситуацию и обеспечить нормальное движение транспорта.
В настоящее время в акватории Дуная между портами Брэила и Сулина находятся порядка 60 судов. Мы координируем работу с командованием Военно-морских сил Украины, делаем всё возможное, чтобы разгрузить акваторию и обеспечить нормальное движение морского транспорта», – сказал чиновник в интервью Digi24.
Он добавил:
«Вчера мы вывели 13 судов, сегодня выведем ещё 16».
Узумтома уточняет, что эти 16 кораблей выйдут в море после 15:00, когда негабаритный конвой освободит им путь.
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