Чтобы не раздражать Дональда Трампа, перед переговорами на Аляске Россия ограничила удары по украинскому тылу.

Об этом в эфире канала «MDR» заявил немецкий генерал Эрхард Бюлер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Причина, по которой русские проявляют явную сдержанность в эти последние две недели в том, что они не совершают ту же ошибку, что и во время предыдущих раундов переговоров.

Они не хотят снова настраивать против себя президента США, который, похоже, снова вернулся на российский курс», – сказал Бюлер.