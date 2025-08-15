«Русские научились обращаться с Трампом» – немецкий генерал
Чтобы не раздражать Дональда Трампа, перед переговорами на Аляске Россия ограничила удары по украинскому тылу.
Об этом в эфире канала «MDR» заявил немецкий генерал Эрхард Бюлер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Причина, по которой русские проявляют явную сдержанность в эти последние две недели в том, что они не совершают ту же ошибку, что и во время предыдущих раундов переговоров.
Они не хотят снова настраивать против себя президента США, который, похоже, снова вернулся на российский курс», – сказал Бюлер.
«Русские, безусловно, извлекли уроки из эмоциональности Трампа. Его временный гнев на Путина был вызван авиаударами, которые заставили его подумать, что Путин на самом деле не заинтересован в урегулировании путём переговоров.
Русские научились обращаться с Трампом», – добавил генерал.
