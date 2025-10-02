«Сдаться в плен не дадут заградотряды» – Путин призвал ВСУшников бежать в самоволку

Убитыми, раненными и дезертирами украинская армия теряет более 40 тысяч солдат ежемесячно.

Об этом на заседании клуба «Валдай» заявил президент РФ Владимир Путин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Оружия поставляют ВСУ достаточно, сколько им нужно. За сентябрь потери ВСУ где-то 44700 человек. Из них почти половина – безвозвратные. За это время набрали по принудительной мобилизации только 18 тысяч. Примерно 14 тысяч вернули из госпиталей после лечения.

Если сложить, получается минус 11 тысяч в месяц. Не только нет восполнения, а идёт уменьшение. При этом с января по август текущего года, примерно 150 тысяч дезертиров. За это же время набрали 160 тысяч. Но столько дезертиров – это много.

А с учётом текущих потерь это значит, что есть только один способ – понизить возраст мобилизации.

Но это не даст результата. Потому что нет времени на подготовку. Войска-то наши наступают каждый день. И закрепиться, и подготовить личный состав не успевают. Да ещё и потери больше, чем возможность восполнить личный состав. Поэтому киевскому руководству лучше подумать о том, чтобы договариваться», – сказал Путин.