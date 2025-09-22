Сербия дипломатически эффективней противостоит давлению Запада, чем Россия – Тимофеев
Россия не сразу осознала, что Запад считает ее проигравшей и требует от нее безоговорочной капитуляции, в том числе на Балканах.
Об этом заявил генеральный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев на совместном российско-сербском круглом столе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Мы правы и всё. Вы уступили, вы молодцы, и вы это сделали правильно, потому что мы правы. И ничего взамен вы получить не должны, потому что наша вера, она истинная и правильная. Какой-то дух крестовых походов. Вот это интересная особенность. И мне кажется, что не сразу мы её осознали. Понадобилось время, чтобы осознать, что так можно», – отметил Тимофеев.
Он считает, что Сербия раньше осознала стратегию Запада и научилась ей противостоять.
«Мы видим у наших сербских друзей более глубокое понимание, потому что они ближе к ЕС не столько географически, сколько с точки зрения интенсивности политического давления, которое на них оказывается.
А мы в силу своих размеров можем какие-то вещи просто игнорировать. Сербия более уязвима, и тем не менее она умело ведет свою политику. Здесь компенсация недостатка мощи дипломатическим мастерством видна. Нам здесь у наших сербских коллег есть чему поучиться», – сказал Тимофеев.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: