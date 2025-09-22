Сербия дипломатически эффективней противостоит давлению Запада, чем Россия – Тимофеев

Елена Острякова.  
22.09.2025 17:19
  (Мск) , Москва
Просмотров: 217
 
Дзен, Дипломатия, Запад, Общество, Политика, Россия, Санкции, Сербия, Спецоперация, Украина


Россия не сразу осознала, что Запад считает ее проигравшей и требует от нее безоговорочной капитуляции, в том числе на Балканах.

Об этом заявил генеральный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев на совместном российско-сербском круглом столе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия не сразу осознала, что Запад считает ее проигравшей и требует от нее безоговорочной...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Мы правы и всё. Вы уступили, вы молодцы, и вы это сделали правильно, потому что мы правы. И ничего взамен вы получить не должны, потому что наша вера, она истинная и правильная. Какой-то дух крестовых походов. Вот это интересная особенность. И мне кажется, что не сразу мы её осознали. Понадобилось время, чтобы осознать, что так можно», – отметил Тимофеев.

Он считает, что Сербия раньше осознала стратегию Запада и научилась ей противостоять.

«Мы видим у наших сербских друзей более глубокое понимание, потому что они ближе к ЕС не столько географически, сколько с точки зрения интенсивности политического давления, которое на них оказывается.

А мы в силу своих размеров можем какие-то вещи просто игнорировать. Сербия более уязвима, и тем не менее она умело ведет свою политику. Здесь компенсация недостатка мощи дипломатическим мастерством видна. Нам здесь у наших сербских коллег есть чему поучиться», – сказал Тимофеев.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить