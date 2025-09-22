Сербия дипломатически эффективней противостоит давлению Запада, чем Россия – Тимофеев

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Россия не сразу осознала, что Запад считает ее проигравшей и требует от нее безоговорочной капитуляции, в том числе на Балканах.

Об этом заявил генеральный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев на совместном российско-сербском круглом столе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы правы и всё. Вы уступили, вы молодцы, и вы это сделали правильно, потому что мы правы. И ничего взамен вы получить не должны, потому что наша вера, она истинная и правильная. Какой-то дух крестовых походов. Вот это интересная особенность. И мне кажется, что не сразу мы её осознали. Понадобилось время, чтобы осознать, что так можно», – отметил Тимофеев.

Он считает, что Сербия раньше осознала стратегию Запада и научилась ей противостоять.