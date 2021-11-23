Сербия проводит консультации с Росатомом по поводу строительства АЭС

Сербия ведет консультации с Росатомом по поводу строительства АЭС по российским технологиям.

Об этом президент Сербии Александр Вучич заявил в интервью Владимиру Соловьеву, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Мы об этом раньше не думали, но сейчас мы начинаем думать об этом очень серьезно. Я искренне скажу, для нас проблема в финансах, поскольку большие ядерные электростанции, это свыше 10 миллиардов. А мы договорились, что у нас госдолг должен быть всегда меньше 60%. Мы не должны ставить под угрозу будущее наших детей. Но сейчас мы рассматриваем вопрос АЭС и многие другие вопросы вместе с Росатомом. Нам нужны дополнительные консультации с нашими российскими партнерами», – сказал Вучич.