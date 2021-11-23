Сербия проводит консультации с Росатомом по поводу строительства АЭС

23.11.2021  17:56 (Мск), Москва,
Елена Острякова.  
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Балканы, Дзен, Политика, Россия, Сербия, Энергетика


Сербия ведет консультации с Росатомом по поводу строительства АЭС по российским технологиям.

Об этом президент Сербии Александр Вучич заявил в интервью Владимиру Соловьеву, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Сербия ведет консультации с Росатомом по поводу строительства АЭС по российским технологиям. Об этом...

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«Мы об этом раньше не думали, но сейчас мы начинаем думать об этом очень серьезно. Я искренне скажу, для нас проблема в финансах, поскольку большие ядерные электростанции, это свыше 10 миллиардов. А мы договорились, что у нас госдолг должен быть всегда меньше 60%. Мы не должны ставить под угрозу будущее наших детей. Но сейчас мы рассматриваем вопрос АЭС и многие другие вопросы вместе с Росатомом. Нам нужны дополнительные консультации с нашими российскими партнерами», – сказал Вучич.

Он пояснил, что задумался над строительством АЭС после того, как Евросоюз решил признать атомную энергетику и газ карбонно нейтральными.

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