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26.03.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Киев, НАТО, Политика, Украина
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Сессия парламентской ассамблеи НАТО впервые в истории пройдет в Киеве

В 2020 году впервые в истории сессия Парламентской ассамблеи НАТО пройдет в Киеве.

Об этом говорится в сообщении на странице посольства Украины в Польше в Facebook, передает корреспондент ПолитНавигатора.

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«В 2020-м Киев примет первую в истории сессию Парламентской ассамблеи Североатлантического альянса. Наши военные уже давно доказали всему миру, что готовы вступать в НАТО. Не убавляет активности в этом направлении и … как результат наше Министерство обороны, как и соседское польское, также будет приглашать к вступлению символикой Альянса», — говорится в сообщении. 

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