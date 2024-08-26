«Ситуация быстро ухудшается» – в Киеве ждут ускорения темпов наступления ВС РФ

Российская армия на Донбассе прошла уже самые трудные участки – и вырывается на менее укреплённые территории.

Об в эфире интернет-канала «Politeka» заявил экономический эксперт Алексей Кущ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Курский набег в какой-то степени изменил характер войны, перевёл на новый уровень эскалации. Но сам характер войны для нас особо не изменился, потому что ситуация на Донбассе продолжает ухудшаться.

Мы видим, что российская армия прорвала нашу линию обороны 2014 года – и вышла за пределы донецко-меакеевской и горловко-енакиевской агломераций, крупнейших на Донбассе. И двигается дальше, туда, где эти агломерации значительно меньше», – сказал Кущ.