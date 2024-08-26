«Ситуация быстро ухудшается» – в Киеве ждут ускорения темпов наступления ВС РФ

Вадим Москаленко.  
26.08.2024 18:13
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Российская армия на Донбассе прошла уже самые трудные участки – и вырывается на менее укреплённые территории.  

Об в эфире интернет-канала «Politeka» заявил экономический эксперт Алексей Кущ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Российская армия на Донбассе прошла уже самые трудные участки – и вырывается на менее...

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«Курский набег в какой-то степени изменил характер войны, перевёл на новый уровень эскалации. Но сам характер войны для нас особо не изменился, потому что ситуация на Донбассе продолжает ухудшаться.

Мы видим, что российская армия прорвала нашу линию обороны 2014 года – и вышла за пределы донецко-меакеевской и горловко-енакиевской агломераций, крупнейших на Донбассе. И двигается дальше, туда, где эти агломерации значительно меньше», – сказал Кущ.

«Поэтому… такой ожесточённых характер боёв 2022-2023 лет объяснялся как раз тем, что РФ проходила эти агломерации. А сейчас осталось несколько очаговых агломераций, и будем надеяться, что они замедлят продвижение российских войск. Но мы должны понимать, что скорее всего, в ближайшие дни, они в эти агломерации войдут. Во всяком случае, речь о покровской агломерации», – подчеркнул эксперт.

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