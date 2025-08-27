Скоро посреди жилых кварталов украинских городов начнут собирать «местные» Таурусы – Корнилов
Страны НАТО хотят разместить на Украине дешёвое военное производство, прикрыв его мирными гражданами.
Об этом на канале «БелТА» заявил историк и политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«На Украине сейчас производится огромное количество дронов, но это не какое-то единое производство. Там и кустарные, и в домах жилых производят.
То есть стараются разбрасывать, и производить в жилых объектах, зная, что Россия старается не повредить объекты жилого фонда, минимизировать потери среди гражданского населения. Так что Украина активно этим пользуется», – сказал Корнилов.
Он подчеркнул, что западные корпорации активно размещают сборочные цехи на Украине, чтобы выдавать своё оружие за местное.
«Их цель – поставить этот лейбл «сделано на Украине», чтобы потом не обвинить Германию, Британию, что они поставляют на Украину элементы вооружения, которые пока не заявлены. Вроде Таурусов. Ясно, что Таурусов пока на Украине нет, но я думаю, дойдет и до этого.
Плюс это дешевая рабочая сила. В Европе надеются, что будет достигнуто какое-то перемирие, и вот тогда-то они будут вводить войска, и все это производство размещать.
И эти миллионы украинцев, которые сейчас на иждивении европейцев, будут вытеснены, и станут дешёвой рабочей силой», – добавил эксперт.
