Спрос не обманешь: российские товары успешно преодолевают украинские санкции

16.09.2020, Киев, Игорь Петров

Несмотря на санкции, в Украине по-прежнему можно купить самые разные российские товары, которые нелегально завозятся через соседние страны.

Об этом в беседе на канале «Капитал» заявил директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Против российских удобрений Украина давно ввела первоначально, по сути – запретительные, антидемпинговые пошлины, потом вводила все новые санкции против отдельных видов удобрений, а в прошлом году в принципе запретила их ввоз. В 2017 году, когда в полной мере действовали антидемпинговые санкции, в обход них из России к нам заехали более 700 миллионов тонн удобрений, но по мере усиления Украиной санкционной политики российские производители начали предпринимать меры по изменению логистики поставок.

Когда окончательно были запрещены поставки российских удобрений, они чудесным совершенно образом поехали ровно в тех же в объемах из Литвы, Грузии, Турции и Белоруссии.

Нечто подобное в прошлом году случилось с картофелем, а до того случалось с гречкой и луком. Наши аграрии нацелены на выращивание практически исключительно экспортных культур, таких как кукуруза, подсолнечник, соя, пшеница и рапс, они практически перестали выращивать культуры, которые употребляет в пищу наше население. И кризисы недопроизводства стали у нас происходить практически ежегодно, например, в прошлом году цена на картофель у нас была в разы ниже, чем в России, в частности, в рознице осенью в три раза была ниже. Кроме того, российская картошка была еще самая дешевая среди всех сопредельных стран. Поэтому неудивительно, что российский картофель начал оккупировать Украину через Белоруссию.

И это тоже не все – например, в нынешнем году у нас стали выпускать собственную марку автомобилей HDC. Все бы ничего, но на поверку это, конечно же, «ГАЗель». По сути, ввозится машинокомплект, здесь прикручиваются колеса и вот и готова новая машина.

Таким же образом примерно въезжают автобусы ПАЗ, которые, в частности, закупаются как школьные автобусы. По такой же схеме через Белоруссию и Молдавию въезжают двигатели Ярославского моторного завода. Он тоже находится под санкциями, но приезжает «молдавская» продукция. Примеры таких вот продуктов можно продолжать.

С учетом удобрений понятно, что импорт из России далеко превышает 4 миллиарда долларов за эти вот 8 месяцев, которые официально рапортует наша статистика.

Не является большой проблемой найти у нас некоторые российские продукты. Пользуется спросом кондитерка, например, или там, например, красная рыба, которая выращена на фермах, или красная икра с Камчатки. Все это можно найти, хотя оно не ввозится к нам, но можно купить на рынках, если знать места, можно найти в Интернете. Это не представляет никакой проблемы», – заключил экономист.