«Стармер затевает имперскую авантюру, а Трамп слаб» – Макгрегор о неизбежности войны в Европе

Максим Столяров.  
14.08.2025 22:40
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1077
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Дональд Трамп не сможет и не станет прекращать накачивать Украину оружием.

Об этом на канале «RealTalk World» заявил полковник армии США в отставке, планировщик ряда крупных военных кампаний Дуглас Макгрегор, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Дональд Трамп не сможет и не станет прекращать накачивать Украину оружием. Об этом на...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Кто будет гарантировать нейтралитет Украины? Ведь мы видели, что Трамп почти не имеет власти над НАТО.

Там никто его не слушает. Стармер затевает собственную имперскую авантюру, Макрон витает в облаках, Мерц не может решить, куда ему двигаться», – сказал полковник.

По его мнению, Трампу нужно решительно отказаться от дальнейшего участия в конфликте – и прекратить любую поддержку Украины.

«Но я не думаю, что он так сделает. Я думаю, он будет тянуть, и ничего из этого не выйдет. И тогда возникнет проблема для поляков и прибалтов – вы действительно хотите, чтобы несколько сотен тысяч российских солдат стояли на вашей границе? Именно к этому всё и идёт», – добавил он.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить