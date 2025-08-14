Дональд Трамп не сможет и не станет прекращать накачивать Украину оружием.

Об этом на канале «RealTalk World» заявил полковник армии США в отставке, планировщик ряда крупных военных кампаний Дуглас Макгрегор, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Кто будет гарантировать нейтралитет Украины? Ведь мы видели, что Трамп почти не имеет власти над НАТО.

Там никто его не слушает. Стармер затевает собственную имперскую авантюру, Макрон витает в облаках, Мерц не может решить, куда ему двигаться», – сказал полковник.