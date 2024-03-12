Суд в РФ по Крыму может перекроить границы бывших союзных республик – дискуссия в севастопольской студии

Признание незаконным указа президиума Верховного совета СССР о передаче Крыма из РСФСР в состав УССР откроет двери для последующих решений, которые могут перекроить границы бывших союзных республик, получивших в составе Советского союза те или иные территории.

Такое мнение в эфире «Первого севастопольского» высказал доцент кафедры истории и международных отношений МГУ в Севастополе Андрей Ставицкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Мы уже на эту тему говорили, и право депутатов и сенаторов высказывать то, что они считают нужным. Но с точки зрения моих представлений, отменять законы, в данном случае указы, которые принимались другим государством, в общем-то не очень правильно. Особенно с учётом того, что референдум уже прошёл. То есть, если бы не было референдума, может быть было бы необходимо заявление сделать такого рода, которое действительно имеет место. И, кстати говоря, это было бы, на мой взгляд, правильно, если бы сделано было заявление, в котором все эта незаконность была показана. Причём не специалистом-экспертом, а именно законодателями, то есть думой или сенатом. Но с точки зрения именно закона, как такового, мы таким образом можем прийти к тем вещам, которые звучали, в том числе, от нашего президента на предмет того, что передали Украине. И тогда мы заявим, что это аннексия. Тогда передача Клайпеды Литве – тоже аннексия, северных регионов Казахстану – тоже аннексия. Это прецедент, который может оказаться серьёзной миной, которая будет не через десятилетия бабахать, а может шарахнуть где-то в ближайшие годы», – считает Ставицкий.

По его мнению, Советский союз – это всё-таки не Российская Федерация, поскольку СССР занимал всю территорию, где теперь находятся постсоветские государства.

«То есть, само по себе заявление провозглашать можно, или выдавать как мнение. Но если это начнёт выходить на уровень законодательного органа, то там вздрогнет всё постсоветское пространство, всё СНГ. Потому что это фактически некий намёк, как минимум, а по сути дела, некая перманентная такая угроза, что ребята, мы всё это вернём, начиная с законодательного уровня. А я не очень уверен, что мы готовы по отношению ко всем постсоветским республикам делать такую заявку. Хотя, я не исключаю, что придёт время, когда мы действительно, то есть Российская Федерация или Россия, в себя это обратно возьмёт. Я думаю, что скорее всего, это произойдёт. Не знаю, через 5 лет или через 25 лет, но процесс… единственное, что не подтверждается некой экономической интеграцией. Но в целом тенденции идут к тому, что есть время разбрасывать камни, есть время собирать. Сейчас, я очень надеюсь, подходит время собирать это всё пока военным путём. Я предпочёл бы, чтобы это был экономический путь, культурный, демографический, в конце концов. Но, вместе с тем, само по себе это заявление не то, что пугает – оно очень сильно настораживает», – подчеркнул эксперт.

Директор Института стран СНГ в Севастополе, кандидат политических наук Сергей Горбачёв напротив, считает внесенный в Госдуму законопроект о признании решения передачи Крыма незаконным – вполне уместным и исторически оправданным.

«Я думаю, что все происходящее вполне логично, ожидаемо и даже не просто ожидаемо, а долгожданно. Без этих шагов чего-то не хватало бы. Всё это однозначно надо делать, не сомневаясь, как это будет воспринято где-то.

С точки зрения правовых последствий, честно говоря, не знаю, что за этим может стоять. Но с точки зрения восприятия, справедливости, исторической правды так и нужно делать», – уверен Горбачёв. С учётом того, что к этому времени Украина была членом Организации объединённых наций, вопрос передачи Крыма выходит на уровень межгосударственных отношений, которые должны были выстраиваться совершенно по-другому, считает эксперт. Поэтому здесь уже в контексте права должны быть сделаны определённые заключения, выводы и конкретные действия. «Я считаю совершенно правильным, что этот вопрос актуализирован именно на фоне десятилетия Русской весны. Это надо делать, надо решать и ставить победную точку с тем, чтобы у всех в сознании ещё раз закрепилось мнение, и оно было не динамичным, а однозначно статичным, что всё сделанное справедливо и законно», – заключил Горбачёв.