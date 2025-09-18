У России и без новой мобилизации группировка уже в 7 раз больше, чем силится собрать «коалиция желающих»

Елена Острякова.  
18.09.2025 23:44
  (Мск) , Москва
Вооруженные силы, Дзен, Россия, Спецоперация, Украина


Владимир Путин сегодня на встрече с лидерами фракций Госдумы впервые озвучил размер группировки, задействованной на линии фронта в СВО.

«На линии боевого соприкосновения свыше 700 тысяч человек находится», – сказал президент.

Киевский диктатор Зеленский в январе утверждал, что численность ВСУ составляет 880 тысяч человек. Однако находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский заявлял, что Зеленский завышает размер ВСУ, чтобы получать больше помощи Запада, которая разворовывается в Киеве.

Российский полковник в отставке Аслан Нахушев пишет, что «численность относительно боеспособной группировки ВСУ около 305 тысяч, резервов у противника уже давно нет».

Следует также отметить, что западная пресса называла максимальный размер гипотетического НАТОвского контингента «Коалиции желающих» в 100 тысяч человек – и то, собрать такое число солдат для ввода на Украину европейским странам с их небольшими армиями будет тяжело даже вскладчину.

Конечно, у Путина есть основания держать в секрете полный размер задействованных в СВО военных (помимо линии фронта, есть еще большое число вовлеченных в спецоперацию на «старых» территориях). Однако в целом цифры близки к реальным, отмечает полковник Аушев.

«Верховный сказал сущую правду. В зоне СВО сейчас около 700 тысяч человек. Из них оперативный резерв около 60 тысяч. Ещё около 150 тысяч стратегического резерва вне зоны СВО. Вдруг придётся Калининград защищать».

Работающий с подразделением «Эспаньола» волонтер Алексей Живов объясняет:

«Последние полгода размер группировки стабилизировался и перестал расти. Полагаю, что на данный момент это оптимальное, с точки зрения Кремля, количество военнослужащих для выполнения задач СВО. По-прежнему считаю, что нам надо работать не над количеством, а над качеством и выживаемостью личного состава».

А военкор Герман Куликовский считает обнародованные Путиным показатели своеобразным ответом Дональду Трампу, который почти ежедневно упоминает о больших потерях не только Украины, но и России:

«Кто на самом деле теряет больше, хорошо видно по мобилизации, по обменам погибшими и по количеству солдат, задействованных в войне».

