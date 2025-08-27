У Варшавы появился непотопляемый повод не пускать Украину в ЕС

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Уже две страны Евросоюза имеют претензии к Украине, которые можно вечно использовать для отказа от принятия в ЕС. У Венгрии это несоблюдение прав венгерского меньшинства на Закарпатье, а у Польши – требование от отказа героизации бандеровцев.

Об этом на канале «Первый севастопольский» заявил ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Не признают. Но, с другой стороны, удобно иметь такой повод – у Венгрии венгры, у поляков повод – «Волынская резня». А зачем Польше Украина в ЕС? В принципе, всему ЕС Украина не нужна, потому что дополнительные расходы, открытие рынков, которое убьёт многих фермеров в самой Европе. Кроме того, Польша – самый большой получатель дотаций из ЕС, ей конкуренты не нужны, им и так денег не хватает. А тут ещё какая-то Украина припрётся, скажет – дайте нам тоже кусочек пирога, потому что мы самые голодные и самые достойные всякой помощи. Поэтому поляки ведут себя совершенно понятно», – сказал Дудчак.

Однако, имея рычаг для вечного шантажа Киева, Варшава не откажется от поддержки боевых действий против России руками украинцев.