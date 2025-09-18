Учения показали: многополярный мир готов дать бой и защитить себя от Запада – Слуцкий
В 21-м веке «каждая страна, сколь угодно малая, должна стать фактором принятия решений и фактором силы в новой многополярной архитектуре».
Об этом лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил сегодня на встрече лидеров парламентских фракций с президентом России, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Кстати, учения 2025 убедительно продемонстрировали, что мы готовы и защитить при необходимости новую многополярную мировую архитектуру. Там помимо России и Белоруссии еще были Бангладеш, Иран, Индия, Конго, Буркина Фасо, Мали, – страны, которые сегодня входят в новое глобальное большинство при знаковой роли России», – сказал Слуцкий.
Он считает, что в мире сложилось новое мировое большинство, «за скобки которого поставил сам себя англо-саксонский мир».
«Мы прошли точку невозврата против деструктивной системы, которую нам навязывали апологеты однополярного мира, когда все решения принимались в Брюсселе или Вашингтоне. Этому уже не бывать, и слава Богу» – сказал Слуцкий.
