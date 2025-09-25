Украина готовит России оплеуху наподобие Харькова и Херсона образца осени 22-го, – эксперт
Создание ВСУ отдельного рода войск – штурмовые войска – это свидетельство того, что останавливаться Киев не намерена. России нужно держать ухо востро – иначе она может получить сильную оплеуху, сродни тому, что произошло во время отступления в Харьковской области и из Херсона.
Об этом в эфире телеканала «Первый Севастопольский» заявил военный эксперт, капитан I ранга в отставке Сергей Горбачев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Создаётся такой штурмовой род сил, который будет решать задачи захвата территории, проламывание чьей-то обороны и так далее. То есть это говорит о намерениях украинской стороны – они абсолютно не собираются выдерживать какую-то паузу или идти на попятную.
Они агрессивны, они активны, их активность все время идет по возрастающей. Особенно это касается и Крыма, и Севастополя, плюс удары в глубину нашей территории – вот, прилёт на НПЗ «Салават» в Башкирии, это 1400 километров от линии фронта.
Это – действия, которые говорят о том, что противник не только не сбавляет активности, но он совершенствует свои силы, средства, методы, тактику применения боевых средств.
И если кто-то питает иллюзии в отношении того, что мы можем шапками закидать, что у нас там 700 тысяч человек на линии боевого соприкосновения, это в общем-то чревато тем, что мы можем получить оплеуху, и она будет звучной, с последующими шагами, такими, например, как это было в Харьковской области, как это было с оставлением Херсона», – заявил Горбачев.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: